Во Владимирской области энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное грозой и ураганным ветром 30 мая. Об этом сообщили представители пресс-службы филиала ПАО МРСК Центра и Приволжья – Владимирнерго.

Во Владимирской области энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное грозой и ураганным ветром 30 мая. Об этом сообщили представители пресс-службы филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Владимирнерго".Всего в восстановительных работах участвовали 65 бригад, 266 человек и 107 единиц техники, передает агентство "Интерфакс". Владимирские энергетики продолжают работать в особом режиме в связи с нестабильной погодой.Вечером 30 мая на Владимирскую область обрушился ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду, сопровождавшийся грозой и местами градом. В результате в нескольких районах региона (преимущественно в центральных и северо-восточных) было нарушено электроснабжение.