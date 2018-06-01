Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сообщил о назначении главным тренером команды на ближайшие два сезона Ильи Воробьева, наставника команды России. Он сменил на обоих постах экс-тренера армейцев и сборной Олега Знарка.

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сообщил о назначении главным тренером команды на ближайшие два сезона Ильи Воробьева, наставника команды России. Он сменил на обоих постах экс-тренера армейцев и сборной Олега Знарка.Контракт питерского клуба с Воробьевым заключен на два года. Его помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренеры по ОФП и ИФП Юрий Жданов и Денис Коротышев.Воробьев работал в штабе Знарка в национальной команде и в качестве ассистента главного тренера стал олимпийским чемпионом (2018), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира. Работая в магнитогорском "Металлурге" он дважды завоевывал Кубок Гагарина – в качестве ассистента главного тренера (2014) и наставника команды (2016).