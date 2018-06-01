Фигурантами уголовных дел стали 22-летний житель Суздальского района и 37-летняя жительница Юрьев-Польского района.

28 мая текущего года следственным отделением ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего безработного жителя Суздальского района, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.Местный житель был задержан оперативными сотрудниками полиции в конце апреля текущего года в момент сбыта запрещенных веществ на участке федеральной автодороги М-7 «Волга». Полицейские изъяли у задержанного наркотическое средство «гашиш», массой 0,44 грамма, а так же синтетический наркотик, массой 0,99 грамма, что подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.Фигурант заключен под стражу.Сотрудниками ОМВД России по Юрьев - Польскому району была задержана 37-летняя жительница одного из районных сел. При себе женщина хранила полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом растительного происхождения.Содержимое свертка было направлено на исследование. Как установили эксперты, в нем находилась марихуана, массой почти 10 граммов.В настоящее время отделением дознания Юрьев – Польского ОМВД в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Расследование уголовных дел продолжается.