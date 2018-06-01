Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после решения Апелляционного суда Херсонской области по его аресту заявил, что не сомневался в таком исходе дела.

Руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский после решения Апелляционного суда Херсонской области по его аресту заявил, что не сомневался в таком исходе дела.Как передает РИА Новости, об этом он сообщил после заседания суда, на котором представители украинской Фемиды заявили, что доводы защиты журналиста о его невиновности "безосновательны".При этом адвокат Вышинского Андрей Доманский не стал прогнозировать, удовлетворит ли президент Украины Петр Порошенко заявление журналиста об отказе от украинского гражданства в пользу российского. По мнению юриста, данный вопрос будет "решаться на другом уровне, чем здесь сейчас".Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста по обвинению в государственной измене на два месяца без возможности внести за него залог.