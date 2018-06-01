В Херсоне апелляционный суд оставил в силе решение об аресте главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Решение обжалованию не подлежит.

В Херсоне апелляционный суд оставил в силе решение об аресте главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Решение обжалованию не подлежит, передает телеканал "Россия 24". Кроме того суд отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого об отводе коллегии суда.Кирилл Вышинский был задержан 15 мая. Одновременно с этим сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис агентства в Киеве, где провели обыск и забрали технику. Журналиста обвиняют в государственной измене и информационной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.