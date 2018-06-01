Более 120 километров линий и 64 станции метро и МЦК открыли за семь с половиной лет в Москве, рассказал в интервью Московской перспективе заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В первом квартале текущего года в Москве открыли 8 новых станций метро, напомнил Хуснуллин. Это пять станций первого участка Большой кольцевой линии и три станции очередного участка Люблинско-Дмитровской.До конца года откроется участок Большого кольца от "Петровского парка" до "Нижней Масловки", поезда поедут по очередному участку Солнцевской линии – от "Раменок" до "Рассказовки".Также в этом году откроется первый участок новой Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино" – это четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино", которая станет пересадочным узлом – со станции можно будет перейти на одноименную платформу Казанского направления железной дороги и на станцию метро "Лермонтовский проспект".В следующем году откроется участок от "Косино" до "Нижегородской", добавил заммэра.В этом же году планируется открыть станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии.