Москва теперь уже со скоростью света приближается к чемпионату мира по футболу. С этого дня на фасаде Манежа можно увидеть захватывающее световое шоу, посвященное будущему первенству. Настоящий звездный десант, пейзажи из самых разных уголков планеты - и, конечно, талисманы большого футбольного праздника.
Москва теперь уже со скоростью света приближается к чемпионату мира по футболу. С этого дня на фасаде "Манежа" можно увидеть захватывающее световое шоу, посвященное будущему первенству. Настоящий звездный десант, пейзажи из самых разных уголков планеты — и, конечно, талисманы большого футбольного праздника.
Фасад выставочного центра "Манеж" превращается в футбольное поле. Светящаяся комета несет на него звезд мирового футбола. Видеопроекции приближают нас к главному спортивному событию года.
"Здесь каких-то привязок, нет никакой сюжетной особо линии, это просто все то, с чем можно сравнить многообразие футбольного мира, все то, за что мы переживаем, все, за что мы так любим эту игру", — объясняет креативный директор компании-разработчика Владимир Демехин.
А любят футбол за зрелищность, остроту ощущений, буйство эмоций. Все это видеодизайнеры передали через метафоры и аллегории: жгучий красный перец, попкорн и электрические заряды.
— Выглядит празднично, хочу детям показать.
— Мы ждем, конечно, мне кажется, для всей России это большой праздник.
Над созданием светового шоу работали десятки специалистов. Дизайнеры придумали идею, художники придали ей графическую форму, программисты заложили алгоритмы и перенесли картинку в программу.
— Здесь мы видим общую область, на которой мы видим всю отображаемую картинку, здесь 10 маленьких квадратиков, показывают отдельную часть, которую высвечивает каждый проектор.
Чтобы проекции в точности совпадали с геометрией здания, с точки, где установлены проекторы, сделали фотографию фасада.
— Вся графика здесь — это полностью компьютерная графика, которая разрабатывалась с нуля.
Световые проекции будут появляться на "Манеже" с 10 до 11 вечера до 10 июня. А уже 14 июня всех ждет открытие чемпионата и первый матч: сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.