Москва теперь уже со скоростью света приближается к чемпионату мира по футболу. С этого дня на фасаде Манежа можно увидеть захватывающее световое шоу, посвященное будущему первенству. Настоящий звездный десант, пейзажи из самых разных уголков планеты - и, конечно, талисманы большого футбольного праздника.

Москва теперь уже со скоростью света приближается к чемпионату мира по футболу. С этого дня на фасаде "Манежа" можно увидеть захватывающее световое шоу, посвященное будущему первенству. Настоящий звездный десант, пейзажи из самых разных уголков планеты — и, конечно, талисманы большого футбольного праздника.Фасад выставочного центра "Манеж" превращается в футбольное поле. Светящаяся комета несет на него звезд мирового футбола. Видеопроекции приближают нас к главному спортивному событию года."Здесь каких-то привязок, нет никакой сюжетной особо линии, это просто все то, с чем можно сравнить многообразие футбольного мира, все то, за что мы переживаем, все, за что мы так любим эту игру", — объясняет креативный директор компании-разработчика Владимир Демехин.А любят футбол за зрелищность, остроту ощущений, буйство эмоций. Все это видеодизайнеры передали через метафоры и аллегории: жгучий красный перец, попкорн и электрические заряды.— Выглядит празднично, хочу детям показать.— Мы ждем, конечно, мне кажется, для всей России это большой праздник.Над созданием светового шоу работали десятки специалистов. Дизайнеры придумали идею, художники придали ей графическую форму, программисты заложили алгоритмы и перенесли картинку в программу.— Здесь мы видим общую область, на которой мы видим всю отображаемую картинку, здесь 10 маленьких квадратиков, показывают отдельную часть, которую высвечивает каждый проектор.Чтобы проекции в точности совпадали с геометрией здания, с точки, где установлены проекторы, сделали фотографию фасада.— Вся графика здесь — это полностью компьютерная графика, которая разрабатывалась с нуля.Световые проекции будут появляться на "Манеже" с 10 до 11 вечера до 10 июня. А уже 14 июня всех ждет открытие чемпионата и первый матч: сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.