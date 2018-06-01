YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова, который стал источником распространения слухов о сотнях жертвах пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня.

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова, который стал источником распространения слухов о сотнях жертвах пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"."Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube", — указывается в сообщении YouTube, передает ТАСС.Пожар вспыхнул в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. От огня, гари и дыма пострадали еще 74 человека, 15 из них были госпитализированы.Однако в соцсетях после трагедии пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков) выложил якобы полученные им данные, что жертв намного больше — несколько сотен. Это вызвало широкий общественный резонанс, хотя Следственный комитет вместе с МЧС и опровергли эти цифры.В России в отношении украинского пранкера было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды" УК РФ. Басманный суд Москвы заочно вынес решение об его аресте и объявил в международный розыск.