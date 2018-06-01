Юрист Джузеппе Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии в ходе встречи с президентом республики Серджо Маттареллой.

Юрист Джузеппе Конте официально дал согласие возглавить правительство Италии в ходе встречи с президентом республики Серджо Маттареллой.Об этом, как передает ТАСС, общественность проинформировал генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.Он рассказал, что на встрече президента с профессором Конте, последний принял предложение сформировать новый кабинет министров и представил президенту Италии список кандидатов.Ранее сообщалось, что от подобного предложения отказался экономист Карло Коттарелли.Дзампетти также сообщил, что церемония принесения присяги нового премьер-министра страны состоится 1 июня в 16:00 по местному времени (17:00 мск).