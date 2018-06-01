Хранил оружие и боеприпасы, чтобы продать. Жителя Петушинского района 1960 года рождения осудили по 222 статье Уголовного кодекса. В марте прошлого года сотрудники ФСБ нашли и изъяли у него дома целый арсенал оружия как иностранного, так и отечественного производства.

Хранил оружие и боеприпасы, чтобы продать. Жителя Петушинского района 1960 года рождения осудили по 222 статье Уголовного кодекса. В марте прошлого года сотрудники ФСБ нашли и изъяли у него дома целый арсенал оружия как иностранного, так и отечественного производства. В незаконный оборот мужчина хотел пустить: пулемёт, автоматическое оружие, пистолеты, несколько единиц гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасы. В мае этого года злоумышленника Люберецким городским судом признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. В законную силу приговор ещё не вступил.