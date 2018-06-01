Оставили без денег почти сотню рабочих. Во Владимире возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 97 сотрудникам организации «Мегалиттера». Общий долг перед работниками составил около 3-х миллионов рублей. По данным следствия, эта компания является местным застройщиком объектов недвижимости. С февраля по июнь 2017 года дирекция не выплачивала людям зарплату, притом, что деньги у предприятия имелись.

Оставили без денег почти сотню рабочих. Во Владимире возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 97 сотрудникам организации Мегалиттера. Общий долг перед работниками составил около 3-х миллионов рублей. По данным следствия, эта компания является местным застройщиком объектов недвижимости. С февраля по июнь 2017 года дирекция не выплачивала людям зарплату, притом, что деньги у предприятия имелись. Потеряв надежду получить свои "кровнозаработанные", рабочие обратились за помощью в Следственный комитет. Правоохранителями уже изъята документация предприятия, допрошен конкурсный управляющий. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о возмещении рабочим зарплаты в полном объёме.