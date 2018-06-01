Недостроенное жилье могут запретить продавать уже через 2 года, а совсем отказаться от долевого строительства планируют до середины 2019-го. 30 мая президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с правительством и застройщиками. Эту информацию подтвердили сами участники рынка.

Поправки в закон о долевом строительстве приняли в 2017 году, и уже летом следующего года застройщики смогут получать деньги за проданное жилье только после сдачи квартиры клиентам. До этого момента средства должны храниться на специальных счетах в банках. Причем, к ним нет доступа ни у продавца, ни у покупателя. Строительство девелоперы должны финансировать за свой счет или брать в кредит.Правда, отказ от такой формы строительства может произойти раньше июля следующего года. Что же касается продажи недостроенного жилья, ее могут запретить уже через два года."Я думаю, что даже такое явление даст сейчас определенный сигнал тем, кто еще не выходил на стройку, не получал еще разрешение на строительство, не торопится с этими событиями", - считает член правления "Опоры России" Дмитрий Котровский.Как говорят участники рынка, ужесточение позиции связано с проблемами крупного застройщика Urban Group. У девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жилье ищут инвесторов. В прошлом году число пострадавших дольщиков составляло 122 тысячи человек. Если Urban Group станет банкротом, этот список может пополниться."Причина, безусловно, известна: это проблема дольщиков и всей системы долевого строительства, которое уже набило оскомину власти и приводит к волнениям граждан. Особенно это с новой силой вспыхнуло в мае, когда приостановились продажи одного из крупных застройщиков Urban Group", - пояснил Николай Алексеенко, генеральный директор Рейтингового агентство строительного комплекса.Сейчас разница в цене между квартирой на начальной стадии строительства и по его завершении может достигать 30-40%. Некоторые эксперты называют и более внушительные цифры."Если говорить про массовый сегмент, как правило, там очень высокий уровень конкуренции. И перед застройщиком стоит задача показывать высокие темпы реализации. В таких условиях проекты выходят с дисконтом к среднерыночной цене в среднем на уровне 50%", - сообщила Анна Соколова, руководитель направления стратегии и маркетинга ГК "Инград".Некоторые эксперты считают, что текущая ситуация не самым позитивным образом отразится на рынке недвижимости. Строительным компаниям станет тяжелее работать, что может сказаться на ценах жилье."У нас одновременно снизится объем предложения на рынке. Все это приведет к росту цены, которая будет складываться как из роста относительно стадии готовности, так и из-за появления НДС и из-за увеличения кредитной нагрузки в процессе строительства", - прокомментировал Сергей Лобжанидзе, директор аналитической IT-платформы.В прошлом году в России ввели более 78,5 миллиона квадратных метров жилья. Лидер по количеству построенных метров - Московская область. Но эти показатели в ближайшие годы должны существенно увеличиться. В майском указе президента цель по ежегодному вводу - около120 миллионов квадратных метров.