Движение по транспортной артерии ограничили из-за экономического форума

Движение по транспортной артерии ограничили из-за экономического форумаЖителей Владимира забыли предупредить о закрытии Октябрьского проспекта в пятницу, 1 июня.Движение по транспортной артерии ограничили из-за ежегодного экономического форума. Участок на проспекте отдали под парковку гостям мероприятия.Автомобилисты пытались найти альтернативные пути объезда в городе. Часть из них подумала, что на Октябрьском идет ремонт.