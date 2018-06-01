Французский тренер мадридского Реала Зинедин Зидан мог покинуть пост наставника сливочных из-за ухудшившихся отношений с президентом клуба Флорентин Пересом. Это касалось, прежде всего, трансферной политики мадридистов, в которую Перес постоянно вмешивался.

Французский тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан мог покинуть пост наставника "сливочных" из-за ухудшившихся отношений с президентом клуба Флорентин Пересом. Это касалось, прежде всего, трансферной политики мадридистов, в которую Перес постоянно вмешивался.33Live.RuRu, уже сообщали, что вокруг "Реала" и его будущего кружится множество слухов. Самые пикантные связаны с лидерами команды – португальцем Криштиану Роналду и валлийцем Гаретом Бэйлом, — которых "желтая" испанская пресса отправляет в другие клубы.Зидан, который за три сезона выиграл с "Реалом" девять трофеев разного уровня, включая три титула победителя Лиги чемпионов, был, по сообщению газеты As, недоволен положением, когда не он, а Перес определяет основные направления трансферной политики.Кроме слухов о Роналду и Бэйле, речь идет о возможных покупках клуба из Мадрида, которые Зидан формально не поддерживал: это и потенциальный трансфер вратаря "Атлетика" Кепе Аррисабалаги, форвардов Роберта Левандовского ("Бавария") и Неймара ("Пари Сен-Жермен"), в которых Зидан, якобы, не был заинтересован.