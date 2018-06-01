Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить сборную Катара по футболу, чтобы подготовить ее к домашнему чемпионату мира 2022 года. Отмечается, что размер предложения составит 50 миллионов год, а контракт будет заключен на четыре года.

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить сборную Катара по футболу, чтобы подготовить ее к домашнему чемпионату мира 2022 года. Отмечается, что размер предложения составит 50 миллионов год, а контракт будет заключен на четыре года.Напомним, ранее 45-летний Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского "Реала", вместе с которым три сезона подряд становился победителем Лиги чемпионов.Изначально информацию о предложении Катара Зидану сообщил египетский бизнесмен Нагиб Савирис. Затем такую же информацию опубликовали некоторые английские СМИ.