Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и его помощник Харийс Витолиньш покинули команду. Контракты специалистов, рассчитанные на четыре года, завершились.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и его помощник Харийс Витолиньш покинули команду. Контракты специалистов, рассчитанные на четыре года, завершились.Витолиньш завершил работу со сборной страны еще в апреле. Знарок оставался тренером-консультантом Ильи Воробьева, исполнявшего обязанности главного тренера на последнем чемпионате мира. За четыре года работы треерского штаба Олега Знарка.сборная России выиграла чемпионат мира-2014, взяла серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и 2017, а также победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане."Федерация хоккея России благодарит за проделанную работу специалистов Олега Знарка и Харийса Витольиньша! В течение четырех лет главный тренер Олег Знарок и его ассистент Харийс Витолиньш трудились в национальной сборной. За это время команда завоевала 4 медали чемпионата мира: золото, серебро и две бронзы, а также была достигнута главная цель – впервые за 26 лет сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр. Большое спасибо за работу! Успехов и удачи в дальнейшей профессиональной деятельности!" – приводит "Спорт-Экспресс" заявление Федерации хоккея России.