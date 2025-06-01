В семи образовательных учреждениях Вязниковского района обнаружили нарушения в пищеблоках. Виновные лица попали под административные дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение требований

В семи образовательных учреждениях Вязниковского района обнаружили нарушения в пищеблоках. Виновные лица попали под административные дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства), рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Во всех школах не соблюдались условия и сроки хранения продуктов, у многих продуктов продуктов не было маркировки и товаросопровождающих документов, нарушалась последовательность технологических процессов. После вмешательства