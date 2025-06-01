Многоквартирный дом №10 на Краснознаменной улице в Коврове загорелся ночью 1 июня. В 2:29 вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС области. В доме два этажа, он деревянный. Вероятно,

Многоквартирный дом №10 на Краснознаменной улице в Коврове загорелся ночью 1 июня. В 2:29 вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС области. В доме два этажа, он деревянный. Вероятно, поэтому пламя быстро охватило все здание. Прибывшие пожарные эвакуировали 14 взрослых и одного ребенка. Огонь потушили на площади 500 квадратов. К счастью, погибших и пострадавших нет. Как