Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в интервью телеканалу Fox News об ожиданиях Дональда Трампа от предстоящей беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в интервью телеканалу Fox News об ожиданиях Дональда Трампа от предстоящей беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.По словам Болтона, американский лидер хочет узнать мнение Путина по разным проблемам и, в свою очередь, "чтобы Владимир Путин понял нашу позицию".Болтон отверг предположение интервьюера о том, что США решили в чем-то уступить России. В частности, в сообщениях СМИ о возможном выводе американских войск из Германии "что-то правда, что-то неправда".В тоже время советник уверен в возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона в некоторых сферах. Во время встречи Путина и Болтона выяснилось, что по ряду вопросов "есть возможность для какого-то прогресса". В целом, как рассказал сотрудник администрации Белого дома, Владимир Путин "был очень добр и прошел по всему списку вопросов, которые входят в его повестку дня".Джон Болтон заявил, что получил четкий ответ российского президента на вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. "Президент Путин сказал мне, что вмешательства не было", — сказал Болтон.В эфире телеканала CBS советник Болтон сообщил о разногласиях сторон по украинской проблеме. "Мы согласились в том, что не согласны", — сказал Болтон. США, ЕС и Россия обменялись экономическими и политическими санкциями.В преддверии российско-американского саммита отели подняли цены в столице Финляндии. Ожидается, что освещать встречу приедут до двух тысяч журналистов. Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля.