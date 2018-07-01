На стадионе Лужники в Москве со счетом 1:1 (3:4) завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.Болельщики отмечают, что это была крайне напряженная игра.

На стадионе "Лужники" в Москве со счетом 1:1 (3:4) завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.Болельщики отмечают, что это была крайне напряженная игра.Выход российских футболистов из группы на чемпионате мира по футболу сам по себе стал историческим событием. Болельщики же, воодушевленные неплохим выступлением команды, возложили на футболистов еще большие надежды.Однако уже на 12-й минуте матча с командой Испании фанатов футбола из России ждало разочарование – первый гол в ворота нашей команды. При этом забил его Сергей Игнашевич. Мяч срикошетил от его ноги и принес заветное очко испанской сборной.Эксперты отмечают, насколько с психологической точки зрения важно избегать голов на ранних этапах при встрече с сильным соперником на футбольном поле. К сожалению, российские футболисты оказались именно в такой ситуации.Казалось бы угасшая надежда вновь возродилась ближе к концу первого тайма, когда Артем Дзюба успешно реализовал пенальти. Когда команды уходили на перерыв, счет на табло показывал 1:1. Как шутили не теряющие оптимизма пользователи Сети, это очень хороший показатель, ведь оба гола забили россияне.Второй тайм матча прошел в напряженной борьбе, однако ни одна команда так и не смогла забить мяч в ворота соперников. К концу основного времени счет на табло по прежнему показывал 1:1. Было назначено дополнительное время – два тайма по 15 минут. Эксперты уверены, что они будут крайне напряженными для обоих сборных.Первый короткий тайм дополнительного времени также не принес ни одного гола. Таким же напряженным, однако безрезультативным, оказался и второй тайм. Исход игры решила серия пенальти. Благодаря тому, что Игорь Акинфеев отбил один мяч, а все российские футболисты реализовали свои пенальти, Россия смогла обыграть Испанию и вышла в четвертьфинал.Отметим, форвард российской команды Артем Дзюба во время матча с Испанией выиграл 13верховых единоборств в матче, показав лучший результат в турнире. Кроме того, он стал первым российским игроком, который забил в трех матчах ЧМ.Еще один рекорд, однако сомнительного свойства, принес России Сергей Игнашевич. Он стал самым возрастным автором автогола за всю историю чемпионата мира.