Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в третьем турнире серии Большого шлема – Уимблдоне. Бывшая первая ракетка мира принял такое решение за день до старта основной сетки соревнования, проводящегося на травяном покрытии.

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в третьем турнире серии "Большого шлема" – Уимблдоне. Бывшая первая ракетка мира принял такое решение за день до старта основной сетки соревнования, проводящегося на травяном покрытии."Мы с моей командой делали все возможное для того, чтобы оправиться от травмы и подойти к Уимблдону в оптимальной форме, — признается Маррей, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт соревнования. – Увы, пока я не готов проводить пятисетовые поединки"."За минувшие десять дней мы добились большого прогресса в игре, но все-таки после тяжелых дискуссий мы пришли к выводу, что пятисетовый формат может оказаться непосильным при неполном восстановлении. Теперь я собираюсь готовиться к американской серии соревнований и намерен выступить там как можно лучше".Напомним, что основная сетка Уимблдона стартует в понедельник, второго июля.