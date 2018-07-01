На столичной футбольной арене Лужники завершился второй тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Соперники провели напряженные 90 минут и счет первого тайма – 1:1, - не изменился. Командам предстоит дополнительное время.

На столичной футбольной арене "Лужники" завершился второй тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Соперники провели напряженные 90 минут и счет первого тайма – 1:1, — не изменился. Командам предстоит дополнительное время.Вторые 45 минут начались активностью подопечных Фернандо Йерро, которая, похоже, сумела быстро забыть в раздевалке шок от пропущенного с пенальти гола. Однако довольно долго ничего полезного они из своей активности извлечь не могли.Тем временем тренер Станислав Черчесов решился на две замены и если выход Дениса Черышева вместо Самедова выглядел вполне логичным, то Федор Смолов вместо Дзюбы – это ход был не вполне понятен. Ранее вместо Жиркова появился Владимир Гранат, так что за 25 минут до конца наши использовали все три возможности ввести в игру свежие силы.Концовка основного времени была крайне напряженной, но до серьезных голевых моментов дело так и не дошло. Все должно было решиться в два дополнительных тайма по 15 минут.