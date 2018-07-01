Водитель грузовика протаранил пять автомобилей, стоявших перед железнодорожным переездом в Тульской области. В результате инцидента, попавшего в объектив регистратора, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Очевидец дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 30 июня, в Тульской области, разместил в сети запись с регистратора, запечатлевшего момент столкновения.На записи видно, как грузовик подъехал к железнодорожному переезду, перед которым скопились легковушки, и, практически не снижая скорости протаранил их.Участниками аварии, помимо самого виновника, стали еще пять машин.По предварительным данным, несколько человек, которые находились в легковых авто, получили ушибы, ссадины, переломы и рассечения.Как утверждают очевидцы, водитель грузовика уснул за рулем, однако официального подтверждения этой информации пока нет.