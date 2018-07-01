В москвоских Лужниках остается совсем немного времени до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Красная фурия объявила свой стартовый состав на эту встречу и в нем нет Андреса Иньесты. А вот Жерар Пике, несмотря на травму, сыграет.

В москвоских "Лужниках" остается совсем немного времени до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. "Красная фурия" объявила свой стартовый состав на эту встречу и в нем нет Андреса Иньесты. А вот Жерар Пике, несмотря на травму, сыграет.С первых минут против России на поле "Лужников" выйдут де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста. Игра начнется в 17.00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале "Россия 1" и сайте 33Live.RuRu.