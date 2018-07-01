Стоимость номеров в отелях столицы Финляндии увеличилась в несколько раз на фоне готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне встречи американского и российского президентов, запланированной на 16 июля, стоимость номеров в отелях столицы Финляндии значительно возросла. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat.К примеру, в отелях сети Sokos двухместные номера подорожали на 200 евро не только на период 15—17 июля, но и за неделю до планируемой встречи двух лидеров.Исполнительный директор компании Sokoshotel oy Яркко Хярмяля поясняет повышение цен пиковым спросом.В других отелях финской столицы номера на период встречи Путина и Трампа и за неделю до мероприятия подорожали примерно на 100 евро за сутки.Во многих гостиницах Хельсинки свободных номеров в данный момент нет вообще. К примеру, уже невозможно поселиться в сети Hilton и Scandic. Однако в Scandic пока просто приостановили бронирование свободных номеров. Исполнительный директор сети отелей Scandic Аки Кяюхкё поясняет это желанием отельеров обеспечить номерами представителей международных СМИ, сделавших предварительную бронь.Планируется, что бронь с номеров в сети Scandic может быть снята уже в начале следующей недели. Однако цены на них превысят обычный уровень июля.По оценкам специалистов, на встречу двух лидеров могут приехать до двух тысяч человек, большая часть из которых — представители прессы.