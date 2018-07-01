Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани, забивший два мяча в матче 1/8 финала против португальцев, поделился эмоциями от победы. Также он рассказал о травме, которая не позволила футболисту доиграть встречу.

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани, забивший два мяча в матче 1/8 финала против португальцев, поделился эмоциями от победы. Также он рассказал о травме, которая не позволила футболисту доиграть встречу."Невероятно рад, что мне удалось сегодня это сделать, хочется порадовать болельщиков, всех, кто поддерживал нас. Что касается травмы, то я почувствовал, что не смогу доиграть. В ближайшее время все прояснится", — приводит слова Кавани РИА Новости.Уругвайский нападающий отметился в игре с Португалией дублем, но не смог завершить встречу из-за травмы. В четвертьфинале его команда встретится с французами. После медицинского обследования станет ясно, сможет ли Кавани принять участие в матче.