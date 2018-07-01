Молодым людям рассказали о графике работы, служебной дисциплине, форме одежды, а также провели распределение по территориальным отделам...

В период летней практики курсанты Юридического колледжа прибыли в Управление внутренних дел по Восточному административному округу г. Москвы для прохождения инструктажа и распределения по территориальным отделам и подразделениям УВД по ВАО.Сотрудники отделения профессиональной подготовки УВД по ВАО старший лейтенант внутренней службы Дамир Зиннатулин и старший лейтенант внутренней службы Евгений Кононов провели для ребят инструктаж. Молодым людям рассказали о графике работы, служебной дисциплине, форме одежды, а также провели распределение по территориальным отделам и подразделениям УВД по ВАО.После инструктажа курсанты отправились в Музей трудовой и боевой славы УВД по ВАО, где их встретил председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин, который рассказал ребятам об истории УВД по ВАО, поведал о подвигах ветеранов Управления, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны.По окончании мероприятия будущие полицейские поблагодарили сотрудников полиции УВД по ВАО и ветерана за полезную информацию и интересную экскурсию, а также сделали совместное фото на память.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73