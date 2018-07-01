Одна из самых известный и успешных молодых российских фигуристок Евгения Медведева нашла свою любовь. Ее избранником стал финалист шоу Голос. Дети Кристиан Костов.

Одна из самых известный и успешных молодых российских фигуристок Евгения Медведева нашла свою любовь. Ее избранником стал финалист шоу "Голос. Дети" Кристиан Костов.Финалист шоу "Голос. Дети" Кристиан Костов и фигуристка Евгения Медведева познакомились на съемках ток-шоу, посвященного "Евровидению" в мае 2018 года. Неизвестно, как плотно им удалось пообщаться в живую в тот раз, однако после участия в программе молодые люди обменялись номерами телефонов."Завязалась оживленная переписка и даже последовали несколько свиданий", – цитирует знакомого пары. Подобное поведение стало богатой почвой для слухов о романе между молодыми людьми. Их дальнейшее поведение только укрепило сплетников в этом мнении.Не так давно Евгению Медведеву и Кристиана Костова заметили вместе на тусовке в Парке Горького. "Они не могли оторвать глаз друг от друга. Держались за руки, улыбались. Обычно так выглядят люди, между которыми пробежала искра", – рассказал один из гостей мероприятия.Отношениям молодых людей, уверяют близкие пары, не мешает даже плотный рабочий график и постоянные разъезды фигуристки. "Сейчас Женя улетела в Торонто, где начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит путь к высшей ступени олимпийского пьедестала. Но с Кристианом они на связи каждую свободную минуту", – рассказал знакомый влюбленных.Напомним, фигуристка отправилась в Канаду после разрыва с тренером Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 года. Под руководством Брайана Орсера она намерена выучить новую программу. Выступать же спортсменка намерена по-прежнему за Россию.