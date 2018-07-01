Организаторы впервые проведут не только День, но и Ночь огурца

Организаторы впервые проведут не только День, но и Ночь огурцаВладимиро-Суздальский музей-заповедник объявил программу Международного праздника Огурца, который пройдет 14-15 июля.Площадкой для дневной программы традиционно станет Музей деревянного зодчества. В 11 часов от центральных ворот к главной сцене пройдет карнавальное шествие, затем состоится торжественное открытие и начнут работать многочисленные интерактивные зоны: мастер-класс по созданию «засолочного» оберега для детей, огуречные выборы, огуречный тетрис, гадание на огурцах на победителя Чемпионата мира по футболу.Дружина ратоборцев «Русичи» устроит театрализованное представление, а также в развлекательной программе будет участвовать загадочная «звезда «Первого канала».Также в рамках праздника пройдет футбольный турнир ФОФА – Фермерской огуречной футбольной ассоциации.Гостям праздника представят первый народный мессенджер «ОгурЦап». Всем желающим в этот день передадут ключи шифрования для него.Вечером на главной сцене выступит инструментальный квартет StradiВаленки и звезда телепроекта «Голос» Евгений Кунгуров.