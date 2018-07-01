Пока Советский Союз всеми силами противостоял гитлеровской Германии бандитское подполье ни на секунду не снижало интенсивность преступной деятельности. Даже в блокадном Ленинграде и оккупированных территориях злоумышленники продолжали грабить своих же сограждан. После Победы, несмотря на старания правоохранителей, преступность расправила плечи – жизнь налаживалась, благосостояние людей постепенно увеличивалось. Этим решили воспользоваться те, кто не желал жить честно.

Пока Советский Союз всеми силами противостоял гитлеровской Германии бандитское подполье ни на секунду не снижало интенсивность преступной деятельности. Даже в блокадном Ленинграде и оккупированных территориях злоумышленники продолжали грабить своих же сограждан. После Победы, несмотря на старания правоохранителей, преступность расправила плечи – жизнь налаживалась, благосостояние людей постепенно увеличивалось. Этим решили воспользоваться те, кто не желал жить честно.Согласно имеющимся данным, банда "Ночные волки" появилась вначале 1950-х годов. В это время Советский Союз все силы кинул на восстановлениеинфраструктуры страны, налаживание повседневной жизни. Эти процессы не обошлистороной и Белорусскую ССР, которая в годы Великой Отечественной была подоккупацией и сильно пострадала от немецких захватчиков.Это обстоятельство ничуть не смущало участников, как сейчассказали бы, организованного преступного сообщества. В него входили, в основном,бывшие заключенные. Все связующие ниточки держал в своих руках один человек. Главарембанды, согласно имеющимся , являлся вор с многолетним стажем Антон Феликсович Белявский. Друзья-бандитызнали его под кличкой Белый клык.Сколачивая группировку, он четко представлял себе, какнеобходимо действовать, чтобы максимально обезопасить существование группировкии ее деятельность. Собирая костяк банды, он не скупился на необходимыефинансовые затраты. Одной из статей расходов общака была скупка падких до денегмилиционеров.Наладив связи с нечестными представителямиправоохранительных органов, Белявский передавал им деньги за то, что онизакрывали глаза на совершенные преступления или помогали спуститьсоответствующие дела на тормозах. Под защитой такой "крыши" бандаспокойно занималась своим промыслом – кражами государственного имущества.Преступное сообщество без страха орудовала повсюду: вкрупных городах и поселках, в деревнях и селах, разоряя все на своем пути. Всферу интересов бандитов входило буквально все. В сельской местности ониграбили колхозные амбары и склады, вывозя собранный урожай, угоняли домашнийскот.В городах в результате ночных налетов опустошались склады продуктови промышленных товаров. Воровалось все, что попадалось. На руку злоумышленникамиграл послевоенный дефицит, который все еще наблюдался в ряде регионов. Все этопотом сбывалось, как говорится, не отходя от кассы – на ближайших рынках.Отличительной чертой "Ночных волков" была жестокость, скоторой они совершали свои налеты. Остановить их не могло в буквальном смыслени что. Вероятно, таким образом они пытались запугать будущих жертв, отбив уних любое желание оказывать сопротивление при одном лишь упоминании с кем имеютдело.Вести о кровавой шайке быстро распространилась пореспублике. Народ шепотом рассказывал истории о том, как ее участники безпощады убивали сторожей, которые пытались противостоять, после чего телапрятали в ближайших лесополосах. Банда прослыла поистине неуловимой – милиция неоднократноустраивала засады, но каждый раз преступникам удавалось улизнуть отправоохранителей. Скорее всего, кто-то из оборотней в погонах своевременноинформировал Белявской о каждой спецоперации.Полученные при продаже награбленного деньги преступникитратили без особой фантазии. Большая их часть оседала в кабаках, где послеочередного провернутого дельца предпочитали сидеть многие из них. В одном изтаких заведений произошла судьбоносная встреча главаря шайки с вором в законеЭдиком Ляхом. Последний рекомендовал расширить масштаб деятельностигруппировки.В качестве объекта следующего нападения он предложил нимного ни мало Минский часовый завод. На тот момент прошла всего пара лет, как продукцияпредприятия появилась на полках магазинов. Производимые им часы пользовалисьбешеной популярностью. Белый видел в ограблении завода легкую наживу. Причем,ее масштаб обещал быть весьма крупным, ведь завод, помимо прочего, выпускализделия из драгметаллов и с драгоценными камнями. Позарившись на большой куш,было решено идти на дело.Нападение происходило, как обычно, ночью. Злоумышленникипроникли на территорию завода и направились к складу. Охранявший помещениесторож был обезврежен привычным способом – ему нанесли несколько ранений ножом.Решив, что больше им ничего не мешает, бандиты стали готовить к вывозу хранившиесяна складе предметы. И был весьма велик шанс того, что очередное преступлениесошло бы им с рук, если бы не одно обстоятельство, о котором злоумышленники немогли знать.Сторож, которого, как им казалось, они лишили возможностисопротивляться, оказался бывшим разведчиком. Благодаря этому, он знал, какнеобходимо действовать в экстренных ситуациях и умел концентрировать свои силы.Собрав волю в кулак, он смог добраться до тревожной кнопки и вызвать наряд.Правоохранители прибыли буквально моментально. Не ожидавшиетакого развития событий неуловимые ранее бандиты не смогли противостоять милиционерам.Оказалось, что взять шайку было делом техники. И вряд ли "Ночныеволки" смогли так долго действовать в округе, не будь у них осведомителясреди представителей власти.Учитывая размах деятельности и количество жертв, участники группировкивряд ли могли рассчитывать на какое-то снисхождение в ходе следствия и судебногопроцесса. Так и произошло – все они, без исключения, были приговорены к высшеймере наказания – расстрелу.P.S. Названиеописанной выше банды упоминается в одноименном рассказе Фридриха Незнанского."Ночные волки" гремели тогда по всей Москве. Толстосумы, нечестные наруку, боялись их как огня", – пишет о ней автор. Правда, место действий ивремя не совпадают с историческими, но то, что это отсылка именно к той банде,говорит также не самое распространенное имя главного героя – Феликс (а углаваря белорусской группировки, как мы помним, отчество было Феликсович). Учитывая,что Фридрих Незнанский сам работал в правоохранительной системе и наверняка слышал эту историю, скорее всегоэто аллюзия именно на ту самую группировку, орудовавшую в Советском Союзе в серединеХХ века.