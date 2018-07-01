Злоумышленник, захвативший в заложницы сотрудницу магазина в Москве, рассказал, что его преследовали некие активисты и он был вынужден прибегнуть к крайним мерам. Судя по кадрам записи и рассказам очевидцев, преступник находился в неадекватном состоянии.

Следственный Комитет разместил в сети видеозапись допроса мужчины, захватившего в заложники работницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице в Москве.Напомним, ЧП произошло днем в воскресенье, 1 июля. После получения сообщения об инциденте, подходы к супермаркету были блокированы правоохранительными органами, на прилегающей территории было ограничено движение.Примерно три часа спустя работница магазина была освобождена и ей оказана медицинская помощь, а злоумышленник, напавший на женщину с ножом, задержан.Следствие уже установило личность преступника. Как выяснилось, ранее он был судим за имущественные преступления.По данным СК РФ, в момент нападения на магазин мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".