Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, который обязывает операторов связи и организаторов распространения информации в Интернете хранить информацию своих пользователей в Российской Федерации.

Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, который обязывает операторов связи и организаторов распространения информации в Интернете хранить информацию своих пользователей в Российской Федерации. Нормы принимались Государственной Думой и Советом Федерации как антитеррористические и получили название "пакет Яровой" или "закон Яровой" – по имени одного из авторов инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ("Единая Россия").Операторы связи, сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и прочие должны хранить переписку, аудиозаписи разговоров, видео и другие виды коммуникации пользователей и абонентов. Согласно постановлению правительства, операторы обязаны хранить сообщения и переговоры в течение шести месяцев, а сообщения, которые пользователи передают через Интернет, — 30 дней. Операторы должны ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15 процентов в течение пяти лет, передает REGNUM.По данным экспертов, оборудование для создания архивов стоит очень дорого. Небольшим компаниям придется заплатить десятки миллионов рублей, крупным – десятки миллиардов. Рынок уже заметил, что интернет-провайдеры в России начали повышать цены на свои услуги на 8-10 процентов.