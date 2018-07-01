Советы покупателям.
- Покупая компьютер, проверьте, сколько операций он совершает в секунду.
Не ленитесь, посчитайте! Проверка займет у вас всего одну секунду, зато вы будете уверены на все сто.
- Милые алкоголики, внимание! В настоящем литре пива содержится ровно
1000 миллилитров, а не 889 или 902, как в ненастоящих литрах!
- Если этикетка на купленной вами водке наклеена небрежно,
сикось-накось, бутылка заляпана каплями клея, акцизной марки нет, на
поверхности напитка плавают радужные пятна, а на дне бутылки лежит
обгрызенный ноготь - это должно вас насторожить. Такую водку следует
пить крайне осторожно!
- При покупке плавленых сырков обращайте внимание на
страну-производителя. Помните, что Швейцария никогда не производила
сырки "Волн
еще анекдот!