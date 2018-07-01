Тунис может стать новой площадкой для развертывания сил запрещенной в России террористической организации Исламское государство, которая после поражения в Ираке и Сирии объявила о планах по вторжению в Африку.

Тунис может стать новой площадкой для развертывания сил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которая после поражения в Ираке и Сирии объявила о планах по вторжению в Африку.Интерес исламистов ксевероафриканской республике не случаен.После Жасминовой революции 2011 годастрана переживает сильнейший экономическийи социальный кризис, пребывая вперманентном состоянии хаоса. Безработица,высокая инфляция и коррупция во властивынуждают людей выходить на улицы иустраивать забастовки, что подрываеттуристический бизнес – основной источникдохода Туниса.Массовые акции протестане прекращаются в этой стране с началагода. Жители Туниса жалуются на отсутствиеработы, плохие медицинские услуги, ростцен и налогов. Местная полиция реагируетна такие митинги весьма жестко, разгоняяманифестантов с помощью слезоточивогогаза и задерживая людей десятками.Впрочем, по словамофициального представителя министерстваиностранных дел Туниса Халифа Шибани,мирными эти акции тоже назвать нельзя.Только недавно полицейские задержали44 человека за ношение холодного оружия,грабежи и мародерство. Бунтующие тунисцыне ограничиваются обычными актамивандализма, они жгут полицейские участки,грабят магазины и даже банки.Свой вклад в социальнуюи экономическую нестабильностьафриканской страны, чье благополучиебыло подорвано революцией, вноситвысокая террористическая угроза. Именнопосле теракта в столице, который произошел18 марта 2015 года, большинство туристическихагентств отказались работать с Тунисом.Боевики расстрелялитуристов возле Национального музеяБардо, расположенного у здания парламента,после чего ворвались внутрь и захватилизаложников. Предположительно, преступникихотели штурмовать и сам парламент, гдев это время обсуждались антитеррористическиемеры. В результате теракта погиб 21человек.Спустя два месяца, виюне того же года, произошло новоенападение – на этот раз в курортномгороде Сус.Две группы боевиков,вооруженных автоматами Калашникова,ворвались в отели El Mouradi Palm Marina иSteigenberger Kantaoui Bay, после чего открыли беглыйогонь по туристам, а один из террористовподорвал себя на пляже среди отдыхающих.Жертвами теракта стали 39 человек, столькоже получили ранения. Среди погибшихоказались граждане Великобритании,ФРГ, Бельгии, России и Португалии.После этого властиТуниса объявили режим чрезвычайногоположения, который действует до сихпор. В мае 2018 года вооруженные людиостановили автобус с туристами, однакона этот раз обошлось без стрельбы.Заблокировавшие дорогу люди оказалисьместными жителями, которые протестовалипротив роста цен.Многие экспертырекомендуют представителям бизнесаизбегать нестабильного Туниса. Так,например, автор проекта "Смыслы" ИванАркатов считает, что социальнаятурбулентность, которая сейчас наблюдаетсяв североафриканской республике, можетвновь закончиться революцией и сменойполитического курса, а это идеальнаяпочва для террористов, стремящихсяповсюду насаждать радикальный исламизм.