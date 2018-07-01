Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Информация, подтверждающая это, взята на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Как уточняется, перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 2:00 по московскому времени в некоторых европейских странах (в том числе в России, Великобритании, Италии, Франции и Нидерландах). Также проблемы с Telegram были зафиксированы в нескольких американских штатах, передает РИА Новости.Порядка 44 процентов пользователей не могли подключиться к серверу, 44 процента столкнулись с проблемами получения и отправки сообщений, 11 процентов не могли авторизоваться.