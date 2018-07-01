Никита Джигурда уже определился с тем, на что потратит деньги, унаследованные от миллионерши Людмилы Браташ. Однако, несмотря на то, что суд признал завещание предпринимательницы действительным, получить доступ к деньгам артист не может до сих порю

Никита Джигурда уже определился с тем, на что потратит деньги, унаследованные от миллионерши Людмилы Браташ. Однако, несмотря на то, что суд признал завещание предпринимательницы действительным, получить доступ к деньгам артист не может до сих порюДолю в элитном гольф-клубе в Подмосковье и духовный центр в Греции собирается заполучить Никита Джигурда благодаря деньгам, которые ему по наследству оставила Людмила Браташ.Артист уже успел подобрать землю в Московской области и подписал предварительный договор о намерении покупки. Однако денег, которых бы хватило на столь дорогое приобретение, у звезды нет."Никита попытался взять кредит в банке под это дело, но ему отказали. Конечно же, без внесения денег никто ему землю не продаст", – цитирует бывшего директора Никиты Джигурды Антонину Саврасову. "Он всюду размахивает решением суда и тем самым завещанием. Но нужны реальные деньги, а не те, что у Никиты в фантазиях", – добавила она.Нотариус же пока не дает Никите Джигурде возможности тратить деньги Людмилы Браташ. В чем причина такой жесткой позиции душеприказчика, неизвестно, ведь все сомнения в законности скандального завещания были развеяны на суде. "Поскольку московский суд отказался признать завещание недействительным, как того требовала наш оппонент, сестра умершей Светлана Романова, значит, оно законно", – объяснил сложившуюся коллизию юрист артиста Сергей Воронов."Мы уже подали московскому нотариусу два заявления от Анисиной и Джигурды с просьбой дать разрешение на выдачу наследства и приложили решение суда. Готовимся принять деньги. Но нотариус медлит. Не знаю, чего он боится", – добавил он.Сергей Воронов отметил, что в случае, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, то Никита Джигурда будет призывать медлительного нотариуса к ответу по закону. "Ему придется принять решение, иначе подадим на него в суд за невыполнение его должностных обязанностей", – подчеркнул юрист.Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее родная сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу в непростой жизненной ситуации.В качестве доказательства законности своих притязаний на миллионы Никита Джигурда приводит последнее завещание Людмилы Браташ, в котором все свои деньги она оставила именно ему. Артист утверждает, что документ был оформлен в США. По версии же Светланы Романовой, шоумен попросту подделал бумаги. Однако московский суд, опираясь на соответствующее решение своих американских коллег, встал на сторону Никиты Джигурды.