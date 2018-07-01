Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду похвалил партнеров по команде за выступление на чемпионате мира в России. По его мнению, на турнире у португальцев был собран фантастический состав. Не обидел Роналду и себя, заявив, что гордится собственной игрой.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду похвалил партнеров по команде за выступление на чемпионате мира в России. По его мнению, на турнире у португальцев был собран фантастический состав. Не обидел Роналду и себя, заявив, что гордится собственной игрой."Мы очень хотели победить, бились. И играли лучше соперника. Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, мы сделали все, что могли. Я очень горд, что представлю эту команду. Думаю, Португалия еще не раз порадует болельщиков", — цитирует Роналду "Спорт-экспресс".Звездный форвард не стал отвечать на вопрос о своем будущем в национальной команде. "Турнир прошел хорошо, я горжусь своим личным выступлением. Будущее в сборной? Еще найду время о нем поговорить. Сейчас не время. В любом случае Португалия продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас фантастический состав", — заявил португальский футболист.На чемпионате мира в России Кришитину Роналду провел четыре игры, в которых забил четыре мяча.