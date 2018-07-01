Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду после чемпионата мира по футболу может объявить о завершении международной карьеры. На такое решение нападающего могла повлиять неудача сборной Португалии на чемпионате мира в России.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду после чемпионата мира по футболу может объявить о завершении международной карьеры. На такое решение нападающего могла повлиять неудача сборной Португалии на чемпионате мира в России.Подопечные Фернанду Сантуша не смогли пробиться в четвертьфинал турнира после того, как в матче 1/8 финала они со счетом 1:2 уступили Уругваю. После матча португалец признался: "Не буду сейчас говорить о своем будущем в сборной. Я выберу для этого другую возможность, — приводит слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на NRK. - Однако могу сказать, что горжусь тем, какие усилия мы затратили на чемпионате мира несмотря на то, что этот вечер был для нас очень тяжелым".Напомним, что Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. С тех пор он провел в футболке национальной сборной 154 поединка, став автором 85 голов.