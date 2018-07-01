Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на игру 1/8 финала против Испании. С первых минут на поле Лужников появятся Александр Головин и Артем Дзюба.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на игру 1/8 финала против Испании. С первых минут на поле "Лужников" появятся Александр Головин и Артем Дзюба.Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес и Юрий Жирков, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев и Александр Головин, а единственным нападающим станет Артем Дзюба.Напомним, что матч между Россией и Испанией начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu и телеканале "Россия 1".