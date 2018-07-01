С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастут на 3,3-3,8 процента.

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастут на 3,3-3,8 процента. Об этом СМИ сообщили представители департамента экономической политики и развития столицы.Как объяснили в ведомстве, после 1 июля средний платеж за коммунальные услуги в московской квартире площадью 64 квадратных метра для семьи из собственников из трех человек в среднем увеличится на 62 рубля на человека для тех, кто платит по приборам учета, и на 108 рублей на человека для платящих по нормативам.В целом средний рост платы за услуги ЖКХ составит 3,3-3,8 процента из расчета на 1 квадратный метр в зависимости от того, оснащена квартира электрической или газовой плитой.В департаменте отметили, что это ниже предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, который был установлен для Москвы федеральным правительством (5,5 процента).Невысокий рост объясняется тем, что тарифы на жилищные услуги (в том числе капитальный ремонт) не пересматривались и по-прежнему остаются на уровне 2017 года.Если детально рассматривать каждый параметр, с 1 июля тарифы поменяются следующим образом: на горячую воду повысятся на 4,4 процента, на холодную воду и водоотведение – на 7,5 процента, на тепло – на3,67 процента. При этом рост на электроэнергию в старой Москве составит от 0 до 7,3 процента в зависимости от вида тарифов (многоставочные или одноставочные), а также от типа плиты (электрическая или газовая). В ТиНАО тарифы повысятся от 2,7 до 9,4 процента, передает РИА Новости.