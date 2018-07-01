Эти выборы называют самыми кровавыми в истории Мексики. За время кампании были убиты более ста тридцати политиков, многие из них были зарегистрированными кандидатами.

Эти выборы называют самыми кровавыми в истории Мексики, передает канал "Россия 24". За время кампании были убиты более ста тридцати политиков, многие из них были зарегистрированными кандидатами.Сегодня, в день выборов, вооруженные люди напали на дом одного из кандидатов в муниципальные депутаты Мексики. Как он сообщил, в 6 утра неизвестные открыли огонь прямо по стенам и окнам. А затем скрылись. Сам он уверен, что эта атака связана с выборами, но кто мог ее устроить , он не знает.Угроз накануне кандидат не получал.