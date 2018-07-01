Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала официальное заявление по итогам встречи президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала официальное заявление по итогам встречи президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.Как отмечается в заявлении, лидеры двух стран подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран.Также Сандерс подчеркнула, что лидеры пришли к выводу, что стабильный рынок нефти гарантирует людям всего мира доступ к надежной энергии.В заявлении пресс-секретаря говорится: король Саудовской Аравии подтвердил, что его страна располагает возможность увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день. В Эр-Рияде заверили, что при необходимости данный резерв будет использован.Ранее с аналогичным заявлением выступил высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии, напоминает Газета.Ru. Он подчеркнул, что король не давал Трампу никаких обещаний относительно увеличения добычи нефти, но подтвердил ему, что у страны есть такая возможность. Сам Трамп заявлял, что смог уговорить власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти.