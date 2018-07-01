Сборная Аргентины по футболу покидает тренировочную базу в подмосковных Бронницах порознь. В частности, уже покинул расположение своей национальной команды капитан альбиселесте Лионель Месси. Он уехал с базы первого июля, в полдень.

Сборная Аргентины по футболу покидает тренировочную базу в подмосковных Бронницах порознь. В частности, уже покинул расположение своей национальной команды капитан "альбиселесте" Лионель Месси. Он уехал с базы первого июля, в полдень.Также "Спорт-экспресс" сообщает, что по одиночке уедут из России аргентинские легионеры, выступающие за рубежом. Среди них Вилли Кабальеро, Серхио Агуэро, Маркос Рохо, Эвер Банега, Хавьер Маскерано, Гонсало Игуан, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Кристиан Ансальди и Эдуардо Сальвио.Остальные же члены национальной сборной Аргентины вылетят в Буэнос-Айрес в ночь со второго на третье июля.