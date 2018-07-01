Россия празднует историческую победу футбольной сборной над командой Испании. Эмоции не могут сдержать и главные герои сегодняшнего дня – наши футболисты. Игроки бурно праздновали победу в раздевалке.

Россия празднует историческую победу футбольной сборной над командой Испании. Эмоции не могут сдержать и главные герои сегодняшнего дня – наши футболисты. Игроки бурно праздновали победу в раздевалке.Нападающий Артем Дзюба, являющийся одним из самых результативных игроков нашей команды, начал скандировать "Молодцы!". Его примеру последовала вся раздевалка. Другой нападающий – Федор Смолов – даже залез на стол и начал скакать.Сборная России в игре 1/8 чемпионата мира, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, одержала волевую победу над сборной Испании. После окончания основного времени счет на табло был 1:1. Противник отчаянно пыталась атаковать, но не сумел сломить надежную оборону нашей команды. Ничего не было ясно и после окончания дополнительного времени.Все решила серия послематчевых пенальти. В итоге Россия получает путевку в четвертьфинал, а сборная Испании – обратный билет домой.