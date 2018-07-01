Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, которая посетила в заключении голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, рассказала о его жизни. По ее словам, состояние Сенцова удовлетворительное, он общается с друзьями и детьми по телефону.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, которая посетила в заключении голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, рассказала о его жизни.По ее словам, состояние Сенцова удовлетворительное, он общается с друзьями и детьми по телефону, они ему тоже звонят, поэтому ситуация в семье режиссеру известна. Кроме того, Сенцов имеет возможность смотреть телевизор, читает газеты и пишет сценарий к фильму."Его состояние удовлетворительное, и на сегодняшний момент его жизни, слава богу, ничего не угрожает", — сказала Москалькова в воскресенье в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.Украинского режиссера, обвиняемого в терроризме и приговоренного к 20 годам заключения за организацию терактов в Крыму, содержат в больничной палате колонии. Площадь палаты – около 16 квадратных метров, в ней два окна, решеток на них нет, форточки открываются, добавила уполномоченный по правам человека. Сенцов голодает уже больше месяца. Он отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.Его сообщник Александр Кольченко получил этим же приговором 10 лет лишения свободы, еще двое фигурантов: Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев – получили по 7 лет заключения.