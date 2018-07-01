Российский легкоатлет Сергей Шубенков, вышедший в финал забега на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, вынужден был завершить выступление из-за фальстарта. Россиянин выступал на турнире под нейтральным флагом.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, вышедший в финал забега на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, вынужден был завершить выступление из-за фальстарта. Россиянин выступал на турнире под нейтральным флагом.Первое место занял ямайский барьерист Рональд Леви, пробежавший дистанцию за 13,18 секунды. Следом за ним пришел к финишу его соотечественник Хансл Парчмент (13,22). Тройку лучших замкнул представитель США Девон Аллен (13,23).Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала в Париже 45-ю победу подряд, победив на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона - 2,04 метра.