Футболист итальянского Милана Леонардо Бонуччи в ближайшее время может подписать контракт с французским клубом Пари Сен-Жермен. Итальянец заявил о своей готовности сменить Милан на Париж.

Футболист итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи в ближайшее время может подписать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Итальянец заявил о своей готовности сменить Милан на Париж. Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на французские СМИ.При этом сумма предполагаемого трансфера не сообщается. Согласно данным интернет портала Transfermarkt, 31-летний футболист оценивается в 35 миллионов евро. Однако в "Милан" он год назад переходил за 42 миллиона евро.Сделка может быть выгодна миланскому клубу после того, как он получил однолетнее отстранение от Лиги Европы. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) забанил "Милан" из-за нарушения финансового фэйр-плей.