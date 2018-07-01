В районе Печатники полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в детских оздоровительных учреждениях и на улицах столицы...

В районе Печатники полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в детских оздоровительных учреждениях и на улицах столицы.Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники, патрулируя детские площадки района, провели профилактические беседы с родителями, находившимися на прогулке с детьми. Мероприятие проводили старший инспектор Группы по делам несовершеннолетних майор полиции Лидия Чичкина и инспектор ГДН капитан полиции Марина Перекитная и инспектор ОР ППСП Алексей Макаров. Полицейские рассказали родителям о важности постоянного присмотра за своими детьми на улицах города. Полицейские попросили уделить особое внимание родителей по наблюдению за детьми во время подвижных игр с мячом или катания на велосипедах, так как во время игры чаще всего дети выбегают на проезжую часть.А также настоятельно рекомендовали мамам и папам, дедушкам и бабушкам проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел по единому телефону доверия: 8 (495) 694-92-29, который функционирует в круглосуточном режиме, об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений в период летней кампании. В случае возникновения конфликтных ситуаций, в связи с неудовлетворительной работой детских лагерей и оздоровительных учреждений на территории региона необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18