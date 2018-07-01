Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали на Большой Академической улице в Москве мужчину, который удерживал в магазине Дикси его работницу.

Мужчина, взявший в заложники работницу магазина, задержан, сообщает ТАСС."Мужчину задержали, работница магазина освобождена, ее госпитализируют", — сообщает информагентство.Операция по освобождению работницы супермаркета заняла около трех часов.По словам очевидцев, задержанный находился в состоянии опьянения.Ранее сообщалось, что в помещении магазина "Дикси" на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника супермаркета.Недавно работники супермаркета "Дикси" избили покупателя батоном хлеба за требование предоставить книгу жалоб. Инцидентом заинтересовались в московской прокуратуре.