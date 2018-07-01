Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа не строит иллюзий по поводу политики КНДР.

Американская администрация не строит иллюзий по поводу КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.По словам Болтона, о деяниях северокорейцев хорошо известно, никто не смотрит на них через розовые очки, передает РИА Новости.Болтон добавил, что Вашингтон проводит переговоры с Пхеньяном, зная, что КНДР не выполняла свои обещания в прошлом.Кроме того, Болтон сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его неплохим парнем, когда они сфотографировались вместе в Сингапуре.Болтон известен жестким отношением к КНДР. Он сопровождал президента США Дональда Трампа на саммите с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, когда был подписан документ, дающий старт новым отношениям между странами.Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео, Вашингтон рассчитывает на завершение денуклеаризации Северной Кореи к концу президентского срока Трампа, передает ТАСС.